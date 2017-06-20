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تأجيل محاكمة 70 متهماً في "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" لـ 27سبتمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 70 متهماً في "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" لـ 27سبتمبر

01:35 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 70 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 27 سبتمبر.

وجاء قرار التأجيل لسماع الشهود.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) انشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقات TNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة و العنف ضد موظفين عموميين .

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