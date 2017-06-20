الثانوية العامة: 89.8% نسبة النجاح بالعينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع
الثانوية العامة: 89.8% نسبة النجاح بالعينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع
01:34 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
كتبت- ياسمين محمد:
اعتمد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الثلاثاء، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة علم النفس والأجتماع، بماتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017.
ووصل عدد أوراق العينة العشوائية بمادة علم النفس والاجتماع إلى 10777 كراسة امتحانية، نجح منهم 9673 طالب وطالبة، بنسبة نجاح 89.8%، متساوية من نسبة النجاح العام الماضي التي سجلت 89.55%.
وحصل 169 طالب وطالبة بالعينة العشوائية على الدرجات النهائية بالمادة، وجاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:
حصول 1466 طالب وطالبة على شريحة من 90 إلى أقل من 100% بنسبة 15.50% من إجمالي العينة.
حصول 2076 طالب وطالبة على شريحة من 80 إلى أقل من 90%، بنسبة 21.46% من إجمالي حجم العينة.
وحصول 21.72 طالب وطالبة على شريحة من 70 إلى أقل من 80%، بنسبة 22.45% من إجمالي العينة.
وكان طلاب الثانوية العامة، قد أشادوا بسهولة امتحان علم النفس والاجتماع، الذي أدوه الأحد الماضي.
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