​المتحدث العسكري: مقتل 12 من قيادات "بيت المقدس" في قصف جوي بسيناء -فيديو

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، إن القوات الجوية نفذت قذف جوي مركّز في سيناء، أسفر عن مقتل 12 من العناصر التكفيرية شديدي الخطورة من قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس وتدمير 4 عربات دفع رباعي خاصة عناصر التنظيم بشمال سيناء.

وقال المتحدث في بيان صحفي، إن تلك العمليات تأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية واستهداف مواقع تجمع العناصر التكفيرية بسيناء.

وأضاف المتحدث، أنه بناءً على معلومات إستخباراتية مؤكدة بشأن تجمع قيادات لما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس فى إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء.

وشدد المتحدث على أن قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية تواصل تنفيذ عملياتها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية لدحر الإرهاب بشمال ووسط سيناء.