جامعة الإسكندرية عن هدم العقار المائل: استخدمنا أحدث التقنيات التكنولوجية

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إن دور كلية الهندسة في إنهاء أزمة عقار الأزاريطة المائل يعد نموذجًا لعمل الجامعة في خدمة المجتمع.

وأضاف "جابر" أن أعضاء هيئة التدريس كانوا متواجدين على مدار الساعة بموقع العمل، لمتابعة وتوجيه الأعمال وفقًا للمعايير الهندسية العلمية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.

ومن ناحية أخرى، أشار "جابر" إلى انتهاء امتحانات آخر العام بجميع الكليات نهاية الأسبوع الجاري، عدا كلية الآداب التى تستكمل آخر أيام الامتحانات السبت المقبل.

وشدد نائب رئيس الجامعة خلال ترأسه مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة، اليوم الثلاثاء، على جميع الكليات بمتابعة أعمال الكنترول للانتهاء من رصد الدرجات وإعلان النتائج للطلاب في أقرب وقـت.