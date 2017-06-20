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"الإنتاج الحربي": قادرون على توفير كافة احتياجات أجهزة الأمن من المعدات الدفاعية

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مصراوي Masrawy

"الإنتاج الحربي": قادرون على توفير كافة احتياجات أجهزة الأمن من المعدات الدفاعية

01:18 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

كتب- مصطفى المنشاوي:

أكد محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الدور الأساسي للوزارة في تلبية كافة احتياجات الأجهزة الأمنية للدولة من المعدات الدفاعية ودورها فى استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لخدمة المشروعات القومية للدولة.

واستعرض العصار - خلال لقائه السفيرة سيبيل دى كارتية سفيرة بلجيكا لدى القاهرة-، الإمكانيات التكنولوجية والبشرية فى مجالات التصنيع الحربي والمدنى التى تقوم بها شركات الإنتاج الحربي،مؤكدا على علاقات الصداقة الوطيدة بين وبلجيكا، وعن رغبته فى فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فى كافة المجالات الصناعية الدفاعية والمدنية.

ومن جانبها، أعربت السفيرة البلجيكية عن إعجابها بالإمكانيات التى تمتلكها الوزارة وعن رغبتها فى تعزيز هذا التعاون مع هذه القلعة الصناعية الضخمة من خلال تبادل الخبرات والإمكانيات التكنولوجية بين البلدين فى التصنيع الحربي والمدني.

وقالت سيبيل دى كارتية إن بلجيكا لديها العديد من الشركات التى ترحب بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصرية، وأنها على استعداد تام لبدء تفعيل هذا التعاون من خلال تبادل الزيارات والوفود بين هذه الشركات بين البلدين والعمل على تعزيزها وتنشيط حركة التجارة بين البلدين.

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مصراوي Masrawy

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