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«زراعة البرلمان» توافق على منحة كويتية بـ100 ألف دينار

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«زراعة البرلمان» توافق على منحة كويتية بـ100 ألف دينار «زراعة البرلمان» توافق على منحة كويتية بـ100 ألف دينار

التحرير

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وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماع، اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الشعيني، على اتفاقية موقعة بين حكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشكل نهائي، وهي منحة بقيمة 100 ألف دينار كويتى لتنفيذ مشروع نموذجي لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء.

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ويهدف المشروع الجديد إلى العمل على تحسين مستوى دخل المزارعين، وإيجاد منافذ تسويقية جديدة، وزيادة حصيلة البلاد ودخلها القومي من الزراعة، عن طريق زيادة نسبة الصادرات من المحاصيل الزيتية، للمساهمة في تنمية محافظة شمال سيناء. 

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