43 مليار دولار حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من كبريات الشركات البريطانية المستثمرة فى مصر، بحضور خالد نصير، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، ومسؤولين بالسفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم، وشارك فى اللقاء، مديرين وممثلين عن شركات فوادافون وكاريليون وأكتيس للاستثمار المباشر وجلاكسو سميثكلاين، وبنك اتش اس بى سى.

وأكدت الوزيرة تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر، والتى وصلت إلى نحو 43 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدة أن مصر سوقا مفتوحة للتوسع فى الاستثمارات البريطانية، موضحة أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عدد من الحوافز التى يمكن أن يستفيد بها المستثمرين البريطانيين فى مصر.

واعربت الشركات البريطانية، عن رغبتها فى زيادة حجم استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، من أجل صدارة الدول المستثمرة فى مصر، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، مشيدين بتحسن مناخ الاستثمار فى مصر.

وأشار عمرو ممدوح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جلاكسو سميثكلاين، أن استثمارات شركته وصلت إلى 800 مليون دولار فى مصر.

شاهد أيضا

وأوضح المهندس أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة فودافون، إن شركته خصصت 2 مليار جنيه كتوسعات لها خلال العام الحالى.

وذكر خالد زكى، المدير الاقليمى لمجموعة كاريليون البريطانية للتشييد، أن استثمارات شركته وصلت إلى مليار دولار فى مصر.

وقالت إنجى خلف، المدير المالى والإدارى لشركة روكهوبر للاستكشاف إن شركتها تستثمر نحو 100 مليون دولار فى مصر، وهى أول مرة تعمل بها.

وقال الدكتور شريف الخولى، المدير الإقليمى لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بشركة "أكتيس" للاستثمار المباشر، إن حجم استثمارات شركته فى مصر وصل إلى 750 مليون دولار، مشيراً إلى أن شركة ليكيلا باور التابعة لهم ستضخ نحو 400 مليون دولار فى مشروع إنشاء محطة رياح بطاقة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس.