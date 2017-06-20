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حجازي": شاومينج استخدم "فوتو شوب" لتزوير ورقة امتحان "الديناميكا""

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مصراوي Masrawy

حجازي": شاومينج استخدم "فوتو شوب" لتزوير ورقة امتحان "الديناميكا""

01:05 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن صفحة الغش الالكتروني "شاومينج"، استخدمت تقنية "الفوتوشوب"، لنشر ورقة امتحانية مزورة زاعمة إنها خاصة بامتحان الديناميكا الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم.

وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء امتحان "الديناميكا"، أنه تم التوصل لطالب بمحافظة القليوبية صور سؤالًا من مادة الديناميكا، وأتاحه عبر صفحات الغش الالكتروني، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ووجه حجازي تحذيرًا لكل من يفكر في الإخلال العملية الامتحانية، بانه سيقع تحت طائلة القانون الذي أصدره الرئيس ، بتغليظ عقوبة الغش، لتصل إلى 7 سنوات سجن و 200 ألف جينه غرامة.

وخلال الامتحان، تداولت صفحة الغش الالكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "بالغش اتجمعنا"، أجزاءً من أسئلة الامتحان بعد أقل من نصف ساعة من بدء الامتحان.​

وأعلن حجازي، أن غرفة العمليات المركزية بالوازرة، تمكنت من تحديد هوية الطالب الذي صور أجزاء من امتحان مادة الديناميكا، التي يؤديها طلاب الثانوية العامة الآن، وأتاحها عبر صفحات الغش الالكتروني.

وأكد حجازي أن السيسي اعتمد قانون تغليظ عقوبة الغش، لتصل عقوبته إلى السجن من عامين إلى 7 أعوام، والغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيهًا، وحرمان الطالب من الامتحان لمدة عام كامل، وذلك في 15 يونيو الماضي.

وأشار إلى أن الطلاب الذين تورطوا في الغش الالكتروني بعد هذا التاريخ، سيتم تطبيق القانون الجديد عليهم، أما من تم ضبطهم قبل هذا التاريخ فيطبق عليهم عقوبات القانون رقم 101 لسنة 2015.

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