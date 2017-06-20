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رئيس امتحانات الثانوية: 86.1% نسبة النجاح بالعينة العشوائية لمادة الأحياء

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مصراوي Masrawy

رئيس امتحانات الثانوية: 86.1% نسبة النجاح بالعينة العشوائية لمادة الأحياء

01:03 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

رئيس امتحانات الثانوية: 86.1% نسبة النجاح بالعينة العشوائية لمادة الأحياء

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الثلاثاء، نتيجة تقجير العينة العشوائية لاوراق إجابة امتحان مادة الأحياء، بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وبلغ عدد الكراسات الامتحانية بالعينة العشوائية للأحياء، 10137 كراسة امتحانية، نجح منهم 8755 طالب وطالبة، بنسبة نجاح 86.1%، مسجلة انخفاضًا طفيفًا عن العام الماضي الذي بلغت فيه نسبة النجاح 87.77%.

وحصل 202 طالب من العينة على الدرجات النهائية بالمادة، فيما جاءت شرائح العينة كالتالي:

حصول 3019 طالب وطالبة على شريحة من 90 إلى أقل من 100%، بنسبة 34.48% من إجمالي العينة.

حصول 1958 طالب وطالبة على شريحة من 80 إلى أقل من 90%، بنسبة 22.36% من إجمالي العينة.

وحصول 1440 طالب وطالبة على شريحة من 70 إلى أقل من 80% بنسبة 16.45% من إجمالي العينة.

وأشاد طلاب الثانوية العامة بسهولة امتحان الأحياء الذي أدوه الخميس الماضي، مشيرين إلى انه كان يمكن حله في ساعتين فقط من الزمن المخصص للامتحان بثلاث ساعات.

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