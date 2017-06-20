تأجيل محاكمة 20 متهمًا في قضية "داعش ليبيا" لـ 18 يوليو
تأجيل محاكمة 20 متهمًا في قضية "داعش ليبيا" لـ 18 يوليو
01:01 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
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كتب- عمرو علي:
تصوير – علاء أحمد:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، لالتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا، لجلسة 18 يوليو.
وجاء قرار التأجيل لمرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة.
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