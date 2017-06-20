أندية «البريميرليج» تستعد لتخطي حاجز المليار في «الميركاتو»

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من المنتظر أن تواصل الأندية الإنجليزية عادتها في الانفاق ببذخ شديد في سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفها، حيث من المتوقع أن تنفق أندية "البريميرليج" وحدها نحو مليار إسترليني مرة أخرى هذا الموسم حسبما أوضحت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفي الميركاتو الصيفي الماضي، أنفقت أندية البريميرليج 1,189,480,000 إسترليني على شراء اللاعبين، ومن بينها صفقة مانشتسر يونايتد مع يوفنتوس لشراء بول بوجبا الذي أصبح اللاعب الأغلى في العالم بمبلغ مالي قدره 89 مليون إسترليني ليصل إلى ملعب الأولد ترافورد محطماً الرقم القياسي السابق الذي كان يحمل اسم جاريث بيل والذي انتقل إلى ريال مدريد مقابل 86 مليون إسترليني قادمًا من توتنهام.

ومن المتوقع أن تواصل الأندية انفاقها هذا الصيف وتحطيم الرقم السابق، وبالفعل بدأ قطبي مانشستر الانقاق، حيث من المنتظر أن ينفق كل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ما يصل إلى 200 مليون إسترليني لكل نادي، حيث يرغب كل من جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا المنافسة بقوة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويبدو أن رقم بوجبا القياسي سيتحطم هذا العام، حيث يرحب تشيلسي بدفع 100 مليون إسترليني من أجل الحصول على خدمات مهاجم إيفرتون روميلو لوكاكو البالع من العمر 24 عامًا، على الرغم من أن قيمته الحقيقية لا تتخطي 70 مليون إسترليني.

ومن المنتظر أن يكون أكبر مبلغ مدفوع من مانشستر يونايتد تجاه مهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا البالغ من العمر 24 عامًا، حيث من المتوقع أن تتراوح الصفقة ما بين 65 و78 مليون جنيه إسترليني.

ويبدو هذا المبلغ كبيرًا أيضا في لاعب لم يحظى بالمشاركة الأساسية مع بطل أوروبا، حيث جلس بديلًا معظم أوقات الموسم لصالح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إلا أن إحصائيات موراتا تبدو جيدة للغاية إضافة إلى معرفة مورينيو جيدًا لقدراته وإمكانية تطوير مستواه بعدما دربه من قبل في البيرنابيو.

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ويحتل موراتا المركز الثاني في قائمة هدافي ريال مدريد الموسم الماضي بعد تسجيله 20 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وبشكل عام سجل موراتا طوال مسيرته 25 هدفًا في 63 مباراة خاضها في الدوري الإسباني إلى جانب تسجيله 15 هدفًا في 63 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس، ويمتلك على المستوى الدولي مع منتخب إسبانيا 9 أهداف في 20 مباراة.

وتمكن مانشستر يونايتد من التعاقد في الميركاتو الحالي مع واحد من أبرز أهداف مورينيو وهو المدافع السويدي فيكتور ليندلوف البالغ من العمر 22 عامًا وذلك من نادي بنفيكا مقابل 31 مليون إسترليني.

بينما يقود مانشستر سيتي سباق أكثر الأندية إنفاقًا هذا الموسم من خلال التعاقد مع متوسط ميدان موناكو بيرناردو سيلفا البالغ من العمر 22 عامًا مقابل 43 مليون إسترليني إلى جانب التعاقد مع حارس بنفيكا إيديرسون البالغ من العمر 23 عامًا مقابل 35 مليون إسترليني ليصبح الحارس الأغلى في التاريخ.

كما حصل إيفرتون على خدمات حارس سندرلاند جوردان بيكفورد مقابل 30 مليون إسترليني، ليصبح الحارس البالغ من العمر 23 عامًا أغلى حارس بريطاني في التاريخ.

علاة على تعاقد رونالد كومان مدرب إيفرتون أيضًأ مع مهاجم أياكس الهولندي دافي كلاسين البالغ من العمر 24 عامًا مقابل 23,6 مليون إسترليني.

وبشكل عام أنفقت أندية البريميرليج حتى الأن 200 مليون إسترلني على الصفقات، ولا يزال بطل المسابقة تشيلسي لم يبرم صفقاته بعد، إضافة إلى أندية أرسنال وتوتنهام وليفربول التي لم تدخل بقوة في سوق الانتقالات الصيفية حتى الأن.