أخبار عاجلة

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا -
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو) -
المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري -
عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية -
خبير باليونيسيف: السوريون لا يطلبون سلعا ولا أدوية بل كتبا مدرسية -
مرصد الإفتاء يستنكر مقتل وإصابة 110 بمخيم للنازحين فى نيجيريا -
فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز القطارات -
سحر نصر: قانون الاستثمار يقضي على البيروقراطية -
وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

وكيل إبراهيموفيتش يكشف عن خطوته المقبلة

Google+ Print
وكيل إبراهيموفيتش يكشف عن خطوته المقبلة وكيل إبراهيموفيتش يكشف عن خطوته المقبلة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إن موكله قد يلعب في الدوري الإيطالي الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. 

وقال رايولا لشبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية :"أندية عديدة من دول مختلفة أبدت اهتمامها بزلاتان، مثل أندية الدوري الأمريكي وإيطاليا أيضًا، أعتقد أن اللعب في إيطاليا ممكن."

شاهد أيضا

وعندما سُئل رايولا عن إمكانية لعب إبراهيموفيتش في نابولي الإيطالي الموسم المقبل قال: «نابولي؟ كل شيء ممكن، لكن لا أعتقد أن نابولي سيكون ناديه المقبل».

وكان إبراهيموفتيش قد تعرض لإصابة خطيرة في الموسم الماضي، ما دفع مانشستر يونايتد الإنجليزي لعدم تمديد عقده مع الفريق، كما أن زلاتان لعب سابقا في أكبر 3 أندية إيطالية، حيث لعب في صفوف يوفنتوس وإنتر وميلان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست

عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست