وكيل إبراهيموفيتش يكشف عن خطوته المقبلة

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كشف مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إن موكله قد يلعب في الدوري الإيطالي الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال رايولا لشبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية :"أندية عديدة من دول مختلفة أبدت اهتمامها بزلاتان، مثل أندية الدوري الأمريكي وإيطاليا أيضًا، أعتقد أن اللعب في إيطاليا ممكن."

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وعندما سُئل رايولا عن إمكانية لعب إبراهيموفيتش في نابولي الإيطالي الموسم المقبل قال: «نابولي؟ كل شيء ممكن، لكن لا أعتقد أن نابولي سيكون ناديه المقبل».

وكان إبراهيموفتيش قد تعرض لإصابة خطيرة في الموسم الماضي، ما دفع مانشستر يونايتد الإنجليزي لعدم تمديد عقده مع الفريق، كما أن زلاتان لعب سابقا في أكبر 3 أندية إيطالية، حيث لعب في صفوف يوفنتوس وإنتر وميلان.