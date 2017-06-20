بالصور.. «ميسي» يصل روساريو لوضع اللمسات الأخيرة لحفل زفافه

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كشف موقع «La Nación» الأرجنتيني، أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وصل إلى مسقط رأسه، برفقة عائلته لوضع اللمسات الأخيرة للتجهيزات الخاصة بحفل زفافه، على صديقته أنتونيلا روكوزو، المقرر إقامته في مسقط رأسه في مدينة روساريو، يوم 30 يونيو الجاري،

وأضاف الموقع أن حفل زفاف ميسي الذي غادر المطار مع أسرته في سيارة والده، سيقام في فندق شهير وسط مدينة روساريو وتحديدا في حي لاس فلورس، وهي منطقة شهدت الكثير من الأعمال الإجرامية، لذا لجأ إلى تأجير شركة حراسة خاصة لحماية زفافه.

وتابع بأن شركة الأمن حاليا تدرس أفضل المناطق التي يتم خلالها نقل العروسين والضيوف إلى حفل الزفاف بعيدا عن أي مشاكل وزحام، وأن هناك تعاون أيضا من وزارة الداخلية الأرجنتينية لضمان إتمام الزفاف بشكل لائق، خاصة أن هناك الكثير من الشخصيات الهامة المتواجدة في الزفاف، وبالتالي سيكن هناك دعاية ضخمة لمدينة روساريو على مستوى العالم.

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واختتمت أنه سيكون هناك ما يقرب من 400 شخصا في حفل الزفاف ما بين ضيوف وصحفيين، حيث وجه ميسي الدعوة إلى الكثير من لاعبي برشلونة والأرجنتين، وأيضا أفراد الجهاز الطبي والإداري والموظفين وبعض الأعضاء في النادي الكتالوني، كما سيكون هناك 150 صحفيا من حول العالم متواجدين في حفل الزفاف.