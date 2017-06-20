صحيفة: «ألفيس» يريد فسخ عقده مع يوفنتوس

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ذكرت العديد من التقارير الإعلامية في أوروبا اليوم، أن اللاعب الدولي البرازيلي داني ألفيس، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، يريد فسخ عقده مع السيده العجوز هذا الصيف.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الثلاثاء، أن ممثلي اللاعب البرازيلي، اجتمعوا أمس الإثنين، مع إدارة نادي يوفنتوس، وطلبوا أن يتم فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، والسماح للاعب بالرحيل مجانًا عن صفوف الفريق.

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وكانت تقارير إيطالية أكدت مؤخرًا أن اللاعب البرازيلي توصل لاتفاق شخصي مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يريد جوارديولا تدريب ألفيس مرة أخرى، بعد أن سبق لهما واجتمعا في فريق برشلونة الإسباني.

يذكر أن ألفيس نصح ديبالا بالرحيل عن يوفنتوس إذا أراد أن يصبح من أفضل لاعبي العالم، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا في إيطاليا حول علاقة ألفيس بيوفنتوس، بعد هذا التصريح.