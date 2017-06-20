صلاح يسافر لندن اليوم ليصبح أغلى لاعب في تاريخ ليفربول

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ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي المصري محمد صلاح، جناح نادي روما الإيطالي، سيصبح أغلى لاعب في تاريخ ليفربول الإنجليزي.

وأفادت صحيفة تايمز البريطانية، أن محمد صلاح صاحب الـ25 عامًا، سيسافر إلى إنجلترا اليوم الثلاثاء، ليخضع لفحص طبي غدًا ويتم حسم انتقاله لليفربول، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي، مقابل 35 مليون جنيه استرليني، و4 مليون جنيه استرليني إضافات.

كما استعرضت ديلي ميل، تويته لحساب شركة مصر للطيران تعليقًا على خبر سفر صلاح إلى لندن ثم حذفها : "شكرًا لسفرك على مصر للطيران"، وأن صلاح سيغادر القاهرة اليوم الساعة 4:50 على رحلة مصر للطيران رقم MS 779 ليصل إلى لندن الساعة 9:05.

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الجدير بالذكر أن الدولي المصري صاحب الـ24 عامًا، قدم موسمًا رائعًا مع نادي العاصمة «روما»، بعد انضمامه بشكل دائم للجيلاروسي من صفوف تشيلسي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني، حيث أحرز 15 هدفًا الموسم الماضي، وصنع 11 آخرين، وجاءت دقة تمريراته 80.4%.