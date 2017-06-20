الأهلي يسلم الجبلاية «درعي» الدوري

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استلم اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، درعي الدوري الممتاز «القديم والجديد»، من النادي الأهلي، تميهدًا لتتويج المارد الأحمر، باللقب الـ39 في تاريخه.

وكان قد قرر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، تسليم النادي الأهلي الدرع الجديد الذي يجري تصميمه الآن، بخلاف الدرعين الذي تم تسليمهم اليوم، كما أكد مصدر مسؤول في الجبلاية، أن الاتحاد لم يحدد الموعد النهائي لتسليم المارد الأحمر الدرع.

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