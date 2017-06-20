الكرملين: نشعر بالقلق الشديد إزاء تصرفات التحالف بقيادة واشنطن في سوريا
الكرملين: نشعر بالقلق الشديد إزاء تصرفات التحالف بقيادة واشنطن في سوريا
12:57 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
موسكو - (أ ش أ):
أعرب الكرملين عن قلقه الشديد بشأن تطور الوضع في سوريا بسبب خطوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة..وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، تعليقا على سؤال حول إسقاط الولايات المتحدة طائرة حربية سورية قرب الرقة: "إن الوضع المتعلق بخطوات التحالف في سوريا يثير قلقا كبيرا للغاية للكرمين".
وامتنع بيسكوف عن التعليق على ما إذا كانت الاجراءات الأمريكية الأخير يمكن أن تؤدي إلى تصادم روسي أمريكي مفتوح وتزيد من التصعيد، وأوضح أن الكرملين لا يمكنه بعد التحدث عن بدء نقاشات بناءة للمشاكل في العلاقات مع الولايات المتحدة.
و تابع المتحدث الصحفي للكرملين لا علم للكرملين بـخطة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، لبناء العلاقات مع روسيا التي تحدثت عنها وسائل الإعلام، طالبا من الصحفيين توجيه السؤال لوزارة الخارجية الروسية.
وقال بيسكوف : "فيما يتعلق بخطة تيلرسون، والتي علمت بها من وسائل الإعلام،فنحن لا نعلم بها ،ومن الأفضل طلب التعليق من الزملاء في وزارة الخارجية".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تعد شروطا لتطبيع العلاقات مع واشنطن، قال بيسكوف: "كلا، لا يجري التحضير لأي شروط ، فنحن ننقل لبعضنا البعض المواضيع التي تسبب عدم ارتياح، والتي تعتبر مستفزة، ولا يمكننا الحديث عن بدء مناقشات بناءة في هذه المواضيع".
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