استمرار توقيع شوارع منطقة الامتداد العمراني غرب المنيا.. "صور"

المنيا - ريمون الراوي:

عقد عصام البديوى، محافظ المنيا، اجتماعًا، لمناقشة أعمال اللجنة العليا للتخطيط العمراني، مؤكدًا أنه جارٍ الانتهاء من مشاكل شوارع منطقة الامتداد العمراني بغرب مدينة المنيا خلف كلية الهندسة.

أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل لجنة التخطيط العمراني بالمحافظة، والتي تسعى إلى النهوض بمحافظة المنيا، والدفع بها إلى طريق النماء والتقدم.

جاء ذلك بحضور اللواء نبيل منصور، السكرتير العام لمحافظة المنيا، والعميد رمضان محمد، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وإسماعيل الفحام، مساعد المحافظ لقطاع جنوب المحافظة.

وناقشت اللجنة عددًا من طلبات المواطنين والحالات الخاصة بالوحدات المحلية التسع، والمتعلقة بصلاحية المواقع وعرض الشوارع، وتوقيع الشوارع بمناطق الامتداد العمراني غرب مدينة المنيا.

وقالت المهندسة سالي وليم، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إن توقيع الشوارع على الطبيعة بمنطقة غرب مدينة المنيا أوشك على الانتهاء، وجارٍ حل مشاكل التخطيط العمراني بعدد من شوارع منطقة الامتداد العمراني، والتي تمس المصلحة العامة وتخدم المواطنين القانتين بتلك المنطقة.