وزير الأوقاف: نسيطر على جميع المساجد.. والإعلان عن الأراضى المستردة في يوليو

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سيطرة الوزارة بشكل كامل على جميع المساجد والتصدي للحالات الفردية لمحاولة استغلال منابر المساجد سياسيا أو حزبيا أو اختطاف بعض المساجد بما يخالف مهمة المسجد الدعوية والمجتمعية، وطالب بالحسم في تطبيق القانون ضد المخالفين لتعليمات الوزارة بشأن المساجد وضد كل من يتم تحرير محضر ضده بهذا الصدد حتى نردع من تسول له نفسه أن يتجاوز.

وكشف وزير الأوقاف -في حوار خاص مع الأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط-، عن أن الوزارة ستعلن أوائل شهر يوليو المقبل عن حجم أراضى هيئة الأوقاف التي تم استردادها وقيمتها المالية وخطة الاستفادة منها تنمويا واستثماريا وكذلك الأراضي التي لم يتم استردادها ومواقعها على مستوى الجمهورية.

وأشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به وكالة أنباء الشرق الأوسط باعتبارها تمثل اللسان الرسمي للدولة المصرية ونموذجا للإعلام المتميز وبأدائها المهني الواعي الذي يجمع بين الدقة والمصداقية والسرعة، مثمنا جهود مندوبي ومحرري (أ ش أ) في تغطيته كافة الأحداث في مصر والعالم ومنها الفاعليات الدينية سواء للأزهر الشريف أو الأوقاف أو دار الإفتاء.

كما تقدم وزير الأوقاف بخالص التهنئة للأستاذ علي حسن لتوليه منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، معربا عن تمنياته له ولكل العاملين بالوكالة بالتوفيق لخدمة مصر وشعبها وتفعيل الرسالة الإعلامية الصادقة، مشددا على أهمية الكفاءة والمصداقية في كل الأعمال والتعاون الصادق بين مؤسسات الدولة لخدمة مصالح مصر.

وأكد جمعة، مواصلة هيئة الاوقاف تنفيذ خطتها لاسترداد كامل أراضيها المستولى عليها وتعظيم الاستفادة منها، وأن إدارات الأوقاف في المحافظات تتعاون مع اللجنة الوزارية لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن حملة استرداد أراضي الدولة كانت عامة تشمل كل الجهات المعنية بما فيها الأوقاف بلا تفرقة حيث بذلت الإدارات المحلية والمحافظون جهودا كبيرة لاسترداد تلك الأراضي، وأن الوزارة سلمت المحافظين والاجهزة الرقابية بيانات بكل التعديات على أراضي الوقف ومحاضر إزالتها والتي لم تنفذ.