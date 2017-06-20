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مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر

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مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر

12:31 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الثلاثاء، وفدًا من الكنيسة الإنجيلية المصرية برئاسة القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد مفتي الجمهورية، أن تلك البادرة المليئة بالمحبة والود هي خير مثال على وحدة الشعب المصري بجناحيه المسلمين والمسيحيين، والتي تُعد سدًّا منيعًا يحول دون كيد من يريدون الفرقة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، ويعطي مثالًا يحتذى به للأمم بأن الشعب المصري يد واحدة يتشاركون سويًّا في كل شيء.

وتقدم المفتي بالشكر للوفد مشيدًا بهذه الروح الطيبة وأضاف خلال اللقاء أن مثل هذه الزيارات تؤكد أن المصريين يجمعهم مصير واحد وتحكمهم مبادئ المواطنة وسيادة القانون والعيش المشترك.

من جانبه هنأ القس الدكتور أندريه زكي - رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر-، المفتي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن هذه المناسبات تزيد من ترابط المصريين ووحدتهم، وتبين لأعداء الوطن أنه لا مجال للتفريق بين المصريين بدعوى الطائفية، فجميعنا أبناء وطن واحد نتشارك في بنائه ورفعته.

وأشاد وفد الطائفة الإنجيلية بالدور الذي يقوم به فضيلة المفتي ودار الإفتاء المصرية لإرساء دعائم التعايش والسلم المجتمعي، ومحاربة التطرف والإرهاب والطائفية في المجتمع المصري، متمنيًا أن تحل الأعياد على في سلم وأمن.

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