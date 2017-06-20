تعرف علي خطورة لعب الأطفال في أحواض الكرة الملونة

كتبت- أسماء حمدي:

يلعب كثير من أطفالنا في أحواض الكرة الملونة، والتي لا يعرف كثيرون مدي خطورتها عليهم، فحسب ما ذكر موقع "ويب طب" أصدرت شركة بريطانية مؤخراً تحذيرات للأهل تخص أحواض الكرات الملونة المخصصة للعب الأطفال، فقد صرحت أن 99.9% من هذه الأماكن يحتوي قعر الحوض فيها على بقايا واثار براز وجراثيم وميكروبات لا حصر لها.

وكانت الشركة قد قامت بتحقيق مع العمال المسؤولين عن تنظيف أحواض الكرات الملونة، وهنا أقر معظمهم أن هذه الأحواض لا يتم تنظيفها كما يجب وأحياناً لا يتم تنظيفها أبداً، لتبقى الكرات مغطاة بالقيء وبقايا العصير والكثير من الجراثيم.

وأكدت العديد من الدراسات الصادرة سابقاً أن هذه الأماكن تحتوي على البكتيريا والجراثيم في كل زاوية منها.

وكان رئيس الشركة التي قامت بعمل المسح قد شعر بنوع من الفزع عندما رأى أولاده يشاركون أقرانهم اللعب في أحواض الكرات الملونة، خاصة عندما لاحظ أن بعض الأطفال يدخلون هذه الأحواض وأرجلهم مغطاة بأثار البول أو بقايا البراز، وما آثار إزعاجه أكثر، أن بعض هذا البول والبراز لم يكن للأطفال الذين لاحظه على أرجلهم، بل كان لأخرين، حتى أنه في إحدى المرات ترك أحد الزبائن وراءه كتلة من الفضلات لم يستغرق الأمر كثيراً من الوقت قبل أن تنتشر في كل مكان في حوض الكرات.

وفي دراسة قديمة قام بها علماء من ولاية فيرجينيا عام 1999، خرج العلماء انذاك باستنتاجات وملاحظات مشابهة لما لاحظه مدير الشركة في بضعة زيارات لأحواض الكرات الملونة .

وكانت الدراسة قد وجدت بعد أخذ عينات مختلفة من أماكن اللعب هذه، أن هذه العينات جميعها كانت تحتوي على جراثيم معوية، والعديد من السلالات البكتيرية والجرثومية اللا بشرية كذلك، وأنه يجب فعلياً إخضاع من يتعرض لها عبر اللعب في هذه الأماكن إلى عمليات تعقيم بالإضافة إلى غسل اليدين جيداً مباشرة بعد الانتهاء.