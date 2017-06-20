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وزير النقل: خسائر قطارات «عربات النوم» 21 مليون جنية فى 2015

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وزير النقل: خسائر قطارات «عربات النوم» 21 مليون جنية فى 2015 وزير النقل: خسائر قطارات «عربات النوم» 21 مليون جنية فى 2015

التحرير

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قال هشام عرفات، وزير النقل، أن الشركة الوطنية لادارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، التابعة لسكك حديد ، نجحت في تحويل خسائرها في عام 2015 والتى كانت تقدر بـ 21 مليون جنيه إلى أرباح في ميزانية عام 2016 تقدر بـ 16 مليون جنيه.

وأشار الوزير خلال ترأسه أعمال الجمعية العمومية للشركة أن ايرادات التشغيل زادت في عام 2016 مقارنة بعام 2015.

وصدقت الجمعية العمومية للشركة على تقرير مجلس الإداراة عن العام المالي المنتهي 2016، وكذلك صدقت على قائمة المركز المالي، وتقارير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات، وتم عرض للموازنة المالية التخطيطية لأنشطة الشركة لعام 2017، وعرض الخطة المستقبلية لتطوير الشركة وكذلك اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.

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ووجه وزير النقل  خلال اجتماع الجمعية بالبحث عن أساليب جديدة للتسويق لمنتجات الشركة، وجذب مزيدًا من الركاب عن طريق الإستمرار في تحسين الخدمات المقدمة بحيث تكون على أعلى مستوى فندقي بما يساهم في زيادة إيرادات الشركة.

ومن جانبه قال اللواء محمد نصر الله، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أنه يجري حاليا إعادة هيكلة منظومة النقل وتدول المأكولات، لافتا إلى أنه يتم إجراء الصيانة اللازمة للحفاظ على كفاءة أسطول النقل وجميع معدات وأجهزة الشركة، والعمل على زيادة السعة التخزينية للثلاجات، وجاري تطوير الموقع الالكتروني للشركة، وذلك بعد تفعيل نظام الدفع الإلكتروني لحجز تذاكر النوم عبر موقع الشركة الإلكتروني.

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التحرير

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