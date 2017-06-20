مميش: السفينة «فاضل» ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري

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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من مشروعات تنموية قومية ستحول المنطقة الاقتصادية للقناة إلى مركز صناعي وتجاري عالمي.

جاء ذلك خلال حفل تدشين سفينة الخدمات البترولية "أحمد فاضل"، في حضور الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس السابق ووزيري النقل والبترول ومحافظ الإسماعيلية.

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وأضاف مميش أن هذه السفينة ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، من خلال المساعدة في العمل بحقل البترول والغاز بالبحر المتوسط، لاسيما بعد الاكتشافات الأخيرة في حقول الغاز هناك بما يجعل مصر من مصاف الدول المنتجة والمصدرة للبترول.