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الإسكان: بدء تشغيل 51 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي في 18 محافظة

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الإسكان: بدء تشغيل 51 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي في 18 محافظة الإسكان: بدء تشغيل 51 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي في 18 محافظة

التحرير

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم وتشغيل 51 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى، في 18 محافظة.

وقال الوزير أنه تم الإنتهاء من تنفيذ هذه المشروعات فى الأشهر الأربعة الأخيرة، وبعضها ينتهى فى غضون أشهر قليلة مقبلة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 6 مليارات و139 مليون جنيه.

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وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وبدء التشغيل التجريبي لـ26 مشروعًا لمياه الشرب باستثمارات بلغت 3 مليارات و47 مليون جنيه، و25 مشروعا للصرف الصحى، باستثمارات بلغت 3 مليارات و92 مليون جنيه، في الاسكندرية، والاسماعيلية، والسويس وجنوب سيناء، و8 محافظات بالصعيد، و 6 محافظات في الدلتا.

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التحرير

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