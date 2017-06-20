التعليم: تتبع مصدر مسرب ورقة «ديناميكا» الثانوية العامة

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات تتتبع الآن مصدر ورقة تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خاصة بامتحان الديناميكا، وقد تم تداولها عقب بدء اللجان بنصف ساعة.

وقال حجازي إنه جار ضبط الطالب.

وفي السياق نفسه أدى اليوم 101 ألف و551 طالبا وطالبة بالشعبة الرياضية امتحانات الثانوية العامة فى مادة الديناميكا.

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وأكد عدد كبير من الطلاب عقب خروجهم من اللجان الامتحانية سهولة الامتحان، وأشاروا إلى أن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي.

وأوضح الطلاب أن وقت الامتحان كان كافيا للإجابة عن الأسئلة ومراجعتها، وأشار بعضهم إلى أنهم انتهوا من الإجابة بعد مرور نصف الوقت المخصص لأداء الامتحان.