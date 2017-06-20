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بالصور.. اعتصام عمال حقل «ظهر» في بورسعيد بسبب إجازة العيد

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بالصور.. اعتصام عمال حقل «ظهر» في بورسعيد بسبب إجازة العيد بالصور.. اعتصام عمال حقل «ظهر» في بورسعيد بسبب إجازة العيد

التحرير

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أعلن مجموعة من العمال بحقل "ظهر" للغاز الطبيعي، غرب محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، دخولهم في اعتصام بموقع العمل.

وقرر العمال الاعتصام، اعتراضًا على ما وصفوه بالتعنت من قبل الإدارة، بعد تحديد إجازة عيد الفطر المبارك بيوم واحد فقط.

وكان المهندس مسعد عطوة مدير المشروعات بحقل ظهر، أصدر منشورًا خاصًا للعمال، أعلن فية إنهاء الأعمال في الموقع يوم السبت الموافق 24 يونيو، على أن يتم استئناف العمل يوم الاثنين 26 يونيو.

ورفض العاملون أن تقتصر إجازة العيد على يوم واحد فقط، وأن يستمر العمل في أيام العيد، وخاصة أن أغلب العمالة في الموقع من المغتربين عن محافظة بورسعيد.

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هذا وقد وقعت احتكاكات بين بعض العاملين ومسئولي الإدارة، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي وتكسير سيارة مدير المشروع.

منشور

 

اعتصام عمال حقل ظهر

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التحرير

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