موانئ البحر الأحمر تعلن الطوارئ استعدادا للعيد

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أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن موانى الهيئة استقبلت 91 ألف راكب من العمالة المصرية بدول الخليج، و3950 سيارة بصحبة الركاب، من خلال موانئ سفاجا و نويبع و الغردقة.

وبحسب تصريحات صحفية للمتحدث الإعلامي للهيئة فقد استقبل ميناء سفاجا 55 ألف راكب من العمالة و 2500 سيارة بصحبة الركاب من خلال رحلات مكوكية على متن ثلاث عبارات و هى القاهرة و عمان و مسرة.

بينما شهد ميناء نويبع استقبال 21 ألف راكب من العمالة و350 سيارة منهم 76 سيارة و ذلك على متن العبارتين آيلة وبرنسيسة كما استقبل ميناء الغردقة 15 الف راكب من العمالة و1100 سيارة على متن العبارة الرياض التى تم الدفع بها للعمل على الخط الملاحى (الغردقة/ ضبا) لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة المصرية.

وأضاف يوسف أن موانئ الهيئة قامت برفع درجة الاستعداد بموانيها لإستقبال العمالة المصرية، والتى بدأت من أوائل شهر مايو حيث تعتبر ناقل رئيسى للعمالة بدول الخليج.

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و شدد اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس الهيئة على ضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء إجراءات الوصول عبر موانى الهيئة والتأكيد على إدارات الجمارك و الشرطة و المرور و الجوازات لزيادة أعداد العاملين بهم لسرعة إنهاء الإجراءات، وتقليل الزمن و التيسير على الركاب.

كما تم التنبيه على التوكيلات الملاحية بتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الأمتعة العشوائية للركاب والالتزام بالأعداد المسموح بها ومواعيد الوصول والسفر كما تم مخاطبة شركة نقل الأمتعة بتوفير أتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء إلى الصالات أو العكس فى رحلات سريعة و منتظمة.

وأشار يوسف أنه تم التأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل أى مشكلة مع إدارة الميناء فى حينه ومتابعة إدارة الميناء بصرامة لعدم إستغلال الحمالين للركاب مع فتح مركز عمليات بكل ميناء بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسى.

و أكد على أنه تم التنسيق مع شركات أتوبيسات شرق و غرب و جنوب الدلتا العاملة بالموانئ لسرعة نقل الركاب للمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وكذلك التنسيق مع شرطة المرور بمحافظتى البحر الاحمر و جنوب سيناء لتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم أمام أبواب الموانئ.