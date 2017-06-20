القوات العراقية تقتل 17 من داعش في معارك الموصل القديمة

الموصل- (د ب أ ):

أعلنت قيادة قوات جهاز مكافحة الارهاب في العراق اليوم الثلاثاء، أن قواتها قتلت 17من عناصر تنظيم داعش في اطار عملية السيطرة على أحياء مدينة الموصل القديمة المتواصلة منذ ثلاثة ايام .

وقال بيان لقوات جهاز مكافحة الإرهاب اليوم إنه تم قتل 17 مسلحا من داعش بينهم أربعة يختصون بتنفيذ عمليات القنص خلال توغلها في شارع الفاروق ضمن أحياء الموصل القديمة بالساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وأوضح أن هذه المجموعة تمثل خط الصد الأول لحماية جامع النوري أو الجامع الكبير الذي يمثل قيمة رمزية كبيرة لتنظيم داعش في الموصل القديمة .

على صعيد اخر، تمكنت قوات من الجيش العراقي من استعادة السيطرة على كنيسة ماريا ودائرة صحة نينوى التي تطل على نهر دجلة ضمن حي الشفاء بعد أن تخطت القوات العراقية المجمع الطبي بسبب وجود مقاومة شرسة من عناصر داعش .

وذكرت أنه بوصول قوات الجيش إلى مبنى دائرة الصحة بالموصل أصبحت الموصل القديمة مطوقة 100 بالمئة فضلا عن تطويق المجمع الطبي الذي لايزال تحت سيطرة التنظيم .

من جانب آخر صرح الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد العمليات الخاصة الأولى في جهاز مكافحة الارهاب بانه تم إجلاء 80عائلة فرت من الموصل القديمة ضمن منطقة المشاهدة التي توغلت فيها القوات العراقية بعد قتال شرس مع تنظيم داعش الذي نشر العديد من القناصة على أسطح بناياته المتهالكة .

وأشار إلى أنهم تمكنوا من فتح ممرات لإجلاء النازحين الفارين من هذه المناطق بعد أن كانت قناصة تعيق فرارهم لكن التوغل في هذه المناطق وقتل القناصة مكن من إجلاء السكان تجاه القوات الأمنية.