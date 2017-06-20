بالصور- الشيخ والقسيس في المنيا.. مودة "من القلب" وإفطار الشارع "شاهد"

المنيا ــ ريمون الراوي:

تحتفظ أغلب أذهان المصريين بصورة نمطية لمشهد متكرر لشيخ وقسيس، يتعانقان أو يتصافحان، وقد يضاف للمشهد رفع علم مصر، أما الشيخ سامح جلال وصديقه القس أغسطينوس إيليا، القياديان المؤسسين لفرع بيت العائلة بمحافظة المنيا، اختارا أن يكون ظهورهما هذا العام مختلفًا بعيدًا عن النمطية، موجهين رسالة أكثر صدقًا وفاعلية للمودة عندما اشتركا في توزيع وجبات الإفطار الرمضانية بشوارع مدينة ملوي.

قال الشيخ جلال والقس إيليا، إن توزيع وجبات الإفطار الرمضانية جاء بمساعدة مؤسسة مصر الخير بالمنيا، وأنهما قررا ألا يعتمد بيت العائلة على الشباب من المسلمين والمسيحيين وحدهم، بل قررا أن ينزلا الشوارع بمدينة ملوي بأنفسهما، ويوزعان العبوات قبل الإفطار لتصل رسالة المحبة والتعايش كاملة.

وأضاف جلال وإيليا، أن كثير من أفراد المجتمع لا تتوفر لهم فرصة مشاهدة لقاءات بيت العائلة التي تغلفها المحبة، سوى من خلال الصور الثابتة، التي يهاجمها البعض ظنًا منهم أنها مصطنعة، لذا قررنا أن نعرض على الطبيعة ما نؤمن به ونفعله داخل نطاق ضيق، لإيصال رسالة قد لا يعبر عنها بالوعظ والخطب في المساجد والكنائس.