بالصور- الشيخ والقسيس في المنيا.. مودة "من القلب" وإفطار الشارع "شاهد"
بالصور- الشيخ والقسيس في المنيا.. مودة "من القلب" وإفطار الشارع "شاهد"
12:19 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
ارتياح بين طلاب "الثانوية" في السويس والمنوفية لسهولة "الديناميكا"
المنيا ــ ريمون الراوي:
تحتفظ أغلب أذهان المصريين بصورة نمطية لمشهد متكرر لشيخ وقسيس، يتعانقان أو يتصافحان، وقد يضاف للمشهد رفع علم مصر، أما الشيخ سامح جلال وصديقه القس أغسطينوس إيليا، القياديان المؤسسين لفرع بيت العائلة بمحافظة المنيا، اختارا أن يكون ظهورهما هذا العام مختلفًا بعيدًا عن النمطية، موجهين رسالة أكثر صدقًا وفاعلية للمودة عندما اشتركا في توزيع وجبات الإفطار الرمضانية بشوارع مدينة ملوي.
قال الشيخ جلال والقس إيليا، إن توزيع وجبات الإفطار الرمضانية جاء بمساعدة مؤسسة مصر الخير بالمنيا، وأنهما قررا ألا يعتمد بيت العائلة على الشباب من المسلمين والمسيحيين وحدهم، بل قررا أن ينزلا الشوارع بمدينة ملوي بأنفسهما، ويوزعان العبوات قبل الإفطار لتصل رسالة المحبة والتعايش كاملة.
وأضاف جلال وإيليا، أن كثير من أفراد المجتمع لا تتوفر لهم فرصة مشاهدة لقاءات بيت العائلة التي تغلفها المحبة، سوى من خلال الصور الثابتة، التي يهاجمها البعض ظنًا منهم أنها مصطنعة، لذا قررنا أن نعرض على الطبيعة ما نؤمن به ونفعله داخل نطاق ضيق، لإيصال رسالة قد لا يعبر عنها بالوعظ والخطب في المساجد والكنائس.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تدشين "أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة" بالمنيا
-
جهود مكثفة لضبط باقي الجناة في جريمة استشهاد معاون مباحث ملوي
-
محافظ المنيا يوجه بحصر الأبراج المخالفة وإزالة التعديات على الأراضي
-
إزالة 64 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المنيا
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
نشطاء عن محمود حميدة في "مقلب رامز": "برنس في نفسه"فنون
-
كيف تعلم أن جبريل صافحك في ليلة القدر؟فنون
-
لماذا اعتذرت مواطنة عن إفطار الرئيس ثم تراجعت؟أخبار
-
الشعرواي يروي قصته مع مجذوب الحرم المكي وليلة 27 رمضانفنون
-
مصرع فتاة وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط مصعد بعقار في رمسيسأخبار
-
صورة- التوأم بقميص الأهلي بعد سنوات من الرحيل عن القلعة الحمراءرياضة