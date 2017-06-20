إحالة 7 مسئولين بمستشفى سيدي سالم المركزي للمحاكمة

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار علي محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 7 مسئولين بمستشفى سيدي سالم المركزي للمحاكمة التأديبية، لأنهم في غضون عام 2015 وبدائرة محافظة كفر الشيخ، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا القواعد المنصوص عليها بالقوانين والتعليمات واللوائح المعمول بها، وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفتهم.

وكشفت تحقيقات نيابة سيدي سالم الإدارية في القضية رقم 300 لسنه 2016 والتي باشرها رامي الجنيدي وكيل أول النيابة الإدارية بإشراف المستشار السيد العريني نائب رئيس الهيئة مدير النيابة أن المتهم الأول "م.ف.م" طبيب نساء وتوليد بمستشفى سيدي سالم المركزي اصطنع افاده منسوبه إلى مستشفى سيدي سالم المركزي تفيد دخوله المستشفى بتاريخ 10/10/2015 وإصابته بتمزق بأربطة الساق الأيمن بالمخالفة للحقيقة، واستعمل تلك الإفادة بأن قدمها للقومسيون الطبي بسيدي سالم ستراً لواقعه غيابه عن العمل.

في حين سلمت المتهمة الثانية "م.ع.ا" فنية تسجيل واحصاء بمستشفى سيدي سالم المركزي المتهم الأول "م.ف.م" إفادة خالية البيانات من دفتر قسم السجلات الطبيبة وشئون المرضي رغم علمها برفض زميلاتها القيام بذلك يوم 28/10/2015.

سمحت المتهمة الثالثة "ا.ح.م" ب فنية تسجيل واحصاء بمستشفى سيدي سالم المركزي تسليم المتهم الأول "م.ف.م" إفادة خالية البيانات من دفتر إفادات قسم السجلات الطبيبة بمستشفى سيدي سالم المركزي وذلك يوم 28/10/2015 مما مكنه من تزوير مضمون تلك الإفادة وتقديمها إلى القومسيون الطبي بسيدي سالم في 28/10/2015 ودون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.

في حين مهر المتهم الرابع "ا.م.و" مسئول خاتم شعار الجمهورية بمستشفى سيدي سالم المركزي الافادة المزورة المنسوب صدورها إلى مستشفى سيدي سالم المركزي باسم المتهم الأول "م.ف.م" بما يفيد دخوله المستشفى يوم 10/10/2015 بالمخالفة للحقيقة، كما ترك خاتم شعار الجمهورية الخاص بمستشفى سيدي سالم المركزي عهدته بحوزة أخر بالمخالفة للتعليمات.

وكشفت التحقيقات عن اختلاس المتهم الخامس "ع.ح.ح" مسئول الصادر والوارد بمستشفى سيدي سالم المركزي الإفادة المزورة المنسوب صدورها إلى مستشفى سيدي سالم المركزي المتضمن دخول المتهم الأول "م.ف.م" للمستشفى بتاريخ 10/10/2015 واخفائها حتى تاريخه.

في حين قعدن كل من المتهمة السادس "م.م.م" فنيه تسجيل واحصاء بمستشفى سيدي سالم المركزي والمتهمة السابعة " ك.ج.ا" فنيه تسجيل طبي واحصاء بمستشفى سيدي سالم المركزي عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال سماح المتهمة الثالثة "ا.ح.م" ب فنية تسجيل واحصاء بمستشفى سيدي سالم المركزي بتسليم المتهم الأول "م.ف.م" افادة خالية البيانات من سجل الافادات الطبية بالقسم يوم 28/10/2015.