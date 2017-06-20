أخبار عاجلة

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا -
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو) -
المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري -
عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية -
خبير باليونيسيف: السوريون لا يطلبون سلعا ولا أدوية بل كتبا مدرسية -
مرصد الإفتاء يستنكر مقتل وإصابة 110 بمخيم للنازحين فى نيجيريا -
فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز القطارات -
سحر نصر: قانون الاستثمار يقضي على البيروقراطية -
وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

إحالة 7 مسئولين بمستشفى سيدي سالم المركزي للمحاكمة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة 7 مسئولين بمستشفى سيدي سالم المركزي للمحاكمة

12:21 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

إحالة 7 مسئولين بمستشفى سيدي سالم المركزي للمحاكمة

مستشفى سيدي سالم المركزي

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار علي محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 7 مسئولين بمستشفى سيدي سالم المركزي للمحاكمة التأديبية، لأنهم في غضون عام 2015 وبدائرة محافظة كفر الشيخ، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا القواعد المنصوص عليها بالقوانين والتعليمات واللوائح المعمول بها، وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفتهم.

وكشفت تحقيقات نيابة سيدي سالم الإدارية في القضية رقم 300 لسنه 2016 والتي باشرها رامي الجنيدي وكيل أول النيابة الإدارية بإشراف المستشار السيد العريني نائب رئيس الهيئة مدير النيابة أن المتهم الأول "م.ف.م" طبيب نساء وتوليد بمستشفى سيدي سالم المركزي اصطنع افاده منسوبه إلى مستشفى سيدي سالم المركزي تفيد دخوله المستشفى بتاريخ 10/10/2015 وإصابته بتمزق بأربطة الساق الأيمن بالمخالفة للحقيقة، واستعمل تلك الإفادة بأن قدمها للقومسيون الطبي بسيدي سالم ستراً لواقعه غيابه عن العمل.

في حين سلمت المتهمة الثانية "م.ع.ا" فنية تسجيل واحصاء بمستشفى سيدي سالم المركزي المتهم الأول "م.ف.م" إفادة خالية البيانات من دفتر قسم السجلات الطبيبة وشئون المرضي رغم علمها برفض زميلاتها القيام بذلك يوم 28/10/2015.

سمحت المتهمة الثالثة "ا.ح.م" ب فنية تسجيل واحصاء بمستشفى سيدي سالم المركزي تسليم المتهم الأول "م.ف.م" إفادة خالية البيانات من دفتر إفادات قسم السجلات الطبيبة بمستشفى سيدي سالم المركزي وذلك يوم 28/10/2015 مما مكنه من تزوير مضمون تلك الإفادة وتقديمها إلى القومسيون الطبي بسيدي سالم في 28/10/2015 ودون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.

في حين مهر المتهم الرابع "ا.م.و" مسئول خاتم شعار الجمهورية بمستشفى سيدي سالم المركزي الافادة المزورة المنسوب صدورها إلى مستشفى سيدي سالم المركزي باسم المتهم الأول "م.ف.م" بما يفيد دخوله المستشفى يوم 10/10/2015 بالمخالفة للحقيقة، كما ترك خاتم شعار الجمهورية الخاص بمستشفى سيدي سالم المركزي عهدته بحوزة أخر بالمخالفة للتعليمات.

وكشفت التحقيقات عن اختلاس المتهم الخامس "ع.ح.ح" مسئول الصادر والوارد بمستشفى سيدي سالم المركزي الإفادة المزورة المنسوب صدورها إلى مستشفى سيدي سالم المركزي المتضمن دخول المتهم الأول "م.ف.م" للمستشفى بتاريخ 10/10/2015 واخفائها حتى تاريخه.

في حين قعدن كل من المتهمة السادس "م.م.م" فنيه تسجيل واحصاء بمستشفى سيدي سالم المركزي والمتهمة السابعة " ك.ج.ا" فنيه تسجيل طبي واحصاء بمستشفى سيدي سالم المركزي عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال سماح المتهمة الثالثة "ا.ح.م" ب فنية تسجيل واحصاء بمستشفى سيدي سالم المركزي بتسليم المتهم الأول "م.ف.م" افادة خالية البيانات من سجل الافادات الطبية بالقسم يوم 28/10/2015.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 12 يوليو.. الحكم على متهمين اثنين في قضية

    12 يوليو.. الحكم على متهمين اثنين في قضية "ألتراس ربعاوي"

    أخبار
  • اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين بـ

    اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين بـ "ألتراس ربعاوي‎"

    أخبار
  • إحالة 15 مسئولاً بمحافظة القليوبية للمحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية

    إحالة 15 مسئولاً بمحافظة القليوبية للمحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية

    أخبار
  • إحالة مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالبحر الأحمر وآخر للمحاكمة التأديبية

    إحالة مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالبحر الأحمر وآخر للمحاكمة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • كيف تعلم أن جبريل صافحك في ليلة القدر؟

    كيف تعلم أن جبريل صافحك في ليلة القدر؟فنون

  • هل خدعت

    هل خدعت "MBC" متابعي رامز بـ"بنطلون" محمود حميدة؟ - فيديوفنون

  • رواد

    رواد "فيسبوك" يكتشفون خطأ وقع فيه صنّاع "ظل الرئيس"فنون

  • القوات الجوية تستهدف تجمعا لقيادات بيت المقدس في شمال سيناء

    القوات الجوية تستهدف تجمعا لقيادات بيت المقدس في شمال سيناءأخبار

  • اليوم.. الجنايات تصدر حكمها في اتهام شقيق اللاعب

    اليوم.. الجنايات تصدر حكمها في اتهام شقيق اللاعب "كهربا" بالقتل العمدأخبار

  • كواليس إقرار العلاوة.. وعبدالعال: على الحكومة أن تحنو على المواطن

    كواليس إقرار العلاوة.. وعبدالعال: على أن تحنو على المواطنأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة