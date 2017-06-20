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"العدل" تصدر قرارا بإنشاء فرع توثيق مدينة السلام

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مصراوي Masrawy

"العدل" تصدر قرارا بإنشاء فرع توثيق مدينة السلام

12:17 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

كتب- عمرو علي:

أصدرت وزارة العدل، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، القرار رقم 5091 لسنة 2017، والخاص بإنشاء فرع توثيق مدينة السلام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1948 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقارات الوزارية المعدلة لها، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

المادة الأولى

يعدل القرار الوزاري رقم 8248 لسنة 2016 بإنشاء فرع توثيق مدينة السلام-قسم شرطة السلام أول، محافظة القاهرة، ليكون العمل به طول أيام الأسبوع.

المادة الثانية

يلغى كل من يخالف ذلك من قرارات.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 5 يونيو 2017.

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