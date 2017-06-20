تأجيل دعوى إلغاء قرار الداخلية بحبس أحمد دومة انفرادياً لـ29 أغسطس

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي المحاميان، وتطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طره، لجلسة 29 أغسطس، للاطلاع على آخر المستندات المقدمة من الدفاع.

اختصمت الدعوى رقم ٣٢٨٦٦ لسنة ٧١ ق، وزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما، وذكرت أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

وأضافت صحيفة الدعوى أن "دومة" تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن، ما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض "دومة" للحبس الانفرادي منذ ايداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى، ما يفيد أن بقاء دومة بالحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها فى القانون كعقوبة.