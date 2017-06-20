الدوري الألماني.. فرصة ميلان لتعويض تمرد دوناروما

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أعلن نادي ميلان، فشل عملية تمديد عقد حارس المرمى الشاب جيانلويجي دوناروما، بعد الاجتماع مع وكيل أعماله مينو رايولا.

وينتهي عقد دوناروما، بنهاية الموسم المقبل، مما يعني رحيله عن الروسونيري، دون مقابل، حال أصرّ النادي على عدم بيعه الصيف الحالي.

وكان من المفترض أن يصبح دوناروما حجر الأساس في المشروع الجديد لميلان، لكن النادي أصبح بحاجة الآن للبحث عن بديل للحارس الشاب.

وكشف مينو رايولا، وكيل أعمال دوناروما، حارس مرمى ميلان، أسباب رفضه تمديد عقده مع "الروسونيري".

وقال رايولا "لم نجدد عقد دوناروما لأنّه تعرض وعائلته للتهديد، ومورست عليه العديد من الضغوطات لأجل الاستمرار في ميلان، لم يكن الأمر متعلقًا بالناحية المالية إطلاقًا، لكنّ هذا الأسلوب الذي اتبعته الإدارة مرفوض تمامًا".

وكشفت تقارير صحفية ألمانية، عن اهتمام إدارة ميلان، بالتعاقد مع بيرند لينو، حارس مرمى فريق باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لموقع "سبوكس"، فإن إدارة ميلان تواصلت بالفعل مع مسؤولي ليفركوزن، من أجل التعاقد مع لينو مقابل 25 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي الإيطالي قادر على إغراء لينو، والذي يرتبط مع ليفركوزن بعقد حتى 2020، بمشاركة الروسونيري في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، عكس ليفركوزن الذي أنهى الموسم في المركز الثاني عشر.

ويسعى لينو، للظهور بشكل قوي في الموسم المقبل، من أجل التواجد مع المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

ويتواجد لينو مع الماكينات للمشاركة في نهائيات كأس العالم للقارات بروسيا.

وأكد يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، ثقته في حارس المرمى بيرنارد لينو، رغم أخطائه خلال مواجهة أستراليا مساء أمس الإثنين، بالجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للقارات.

وقال لوف "لينو حارس مرمى جيد، ولا شك لدي حول ذلك، فهو في التدريبات يعطي انطباعاً جيداً".

واختتم الموقع "ميلان من الممكن أن يتجه للتعاقد مع لوكاس هارديسكي حارس مرمى آينترخت فرانكفورت، حال فشل التعاقد مع لينو".