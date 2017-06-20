سقوط "مستريح إمبابة".. استولى على 12 مليون جنيه من 11 شخصًا

كتب - محمد شعبان:

تقدم صاحب مقهى ومشرف أمن و9 آخرين ببلاغ لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، يتهمون موظف بشركة نايل سيتي للاستثمار بالنصب عليهم، واستيلاءه على مبالغ بلغت نحو 12 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة والمشروبات مقابل أرباح شهرية.

وأفاد مقدمو البلاغ أن المتهم "عبد الله ن."، 55 عامًا، انتظم في سداد الأرباح لمدة معينة، إلا أنه انقطع عن السداد وامتنع عن رد أصول الأموال التي تحصل عليها، وتهرب منهم خلال الآونة الأخيرة.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد ضياء فاروق، مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، من ضبط المتهم داخل كافيه بمنطقة إمبابة، وأقر بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.