ارتياح بين طلاب "الثانوية" في السويس والمنوفية لسهولة "الديناميكا"

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المنوفية - مروة فاضل والسويس - حسام الدين أحمد:

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة في محافظتي السويس والمنوفية، عقب أداءهم امتحان مادة "الديناميكا"، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ومناسب للوقت المقرر له.

ففي السويس، اتفق طلاب شعبة "علمي رياضة" على أن الأسئلة جاءت مباشرة وخالية من الغموض، لتعوض قدرًا من معاناتهم مع امتحان الكمياء.

وقال الطالب وسام أسعد، بمدرسة بلجنة مدرسة السويس الثانوية العسكرية، إن المسائل الحسابية التي تضمنها الامتحان جاءت سهلة ومباشرة ومن الكتاب المدرسي، مضيفًا أن بعض المسائل جاءت بنفس الأرقام والقيم التعويضية الموجودة في المنهج.

وأشارت نرمين يسري بمدرسة الشهيدة شادية سلامة إلى أن الأسئلة الخاصة بمنهج الاستاتيكا كانت سهلة أيضًا ومباشرة، مؤكدة أنها وغالبية زميلاتها باللجنة انتهين من حل الامتحان في ساعة ونصف فقط بسبب قصر الأسئلة وسهولتها.

وفي المنوفية أكدت الطالبة أسماء سعد، أن الامتحان جاء سهلًا ومباشرًا، واحتوى على 18 سؤالًا وجميعهم من المنهج.

ولفتت إيمان جمال، إلى أن الوقت كان كافيًا للإجابة علي جميع الأسئلة دون تعقيدات أو غموض.

من جانبه ألمح رضا الرشيدي مدير غرفة عمليات التربية والتعليم بالمحافظة، إلى عدم تلقيهم أي شكاوي من امتحان الديناميكا، موضحًا أن الامتحان مر في هدوء دون مشاكل.