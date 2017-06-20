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القوات النظامية السورية تسيطر على كتيبة دفاع جوي في غرب درعا

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مصراوي Masrawy

القوات النظامية السورية تسيطر على كتيبة دفاع جوي في غرب درعا

12:08 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

القوات النظامية السورية تسيطر على كتيبة دفاع جوي في غرب درعا

القاهرة - ( د ب أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، بأن قوات النظام نفذت هجوماً عنيفاً تمكنت خلاله من السيطرة على تلة الثعيلية وكتيبة الدفاع الجوي المحاذية لها في غرب مدينة درعا.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن معارك عنيفة التي لا تزال متواصلة بين القوات النظامية وفصائل المعارضة ، ترافقت مع قصف مكثف ومتبادل بين طرفي القتال، في محاولة من الفصائل معاودة التقدم في المنطقة، فيما تسعى قوات النظام لتحقيق مزيد من التقدم نحو الغرب.

وأشار المرصد إلى أنه في حال تثبيت قوات النظام سيطرتها على التلة والكتيبة وتقدمها باتجاه الحدود الأردنية، فإنها ستفصل ريفي درعا الغربي والشمالي الغربي، عن الريفين الشرقي والشمالي الشرقي لمدينة درعا، وستوقع الفصائل في كل جهة منها في حصار كامل.

وحسب المرصد، يأتي هجوم قوات النظام بعد هدوء فرضه تطبيق هدنة روسية - أمريكية – أردنية في درعا.

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