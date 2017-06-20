إيران تنفي اعتقال السلطات السعودية لثلاثة جنود من الحرس الثوري
إيران تنفي اعتقال السلطات السعودية لثلاثة جنود من الحرس الثوري
12:05 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
السعودية
طهران - (د ب أ):
نفت إيران اليوم الثلاثاء اعتقال المملكة العربية السعودية لثلاثة جنود تابعين لها.
وكانت قناة العربية ذكرت أمس الاثنين أنه كان قد تم اعتقال الرجال –الذين يبدو أنهم أعضاء من الحرس الثوري- مساء الجمعة الماضي، عندما كان قاربهم المحمل بأسلحة متجها إلى منصة نفطية سعودية بالخليج .
ونقلت وكالة أنباء العمل الإيرانية عن نائب وزير الداخلية الإيراني ماجد أغباباي قوله إنهما "كانا قاربين في الخليج الفارسي على متنهما صيادون وليس جنود".
وبحسب تصريحات أغباباي، كان قاربا الصيد الإيرانيين قد ضل طريقهما.
ويشتبه أن صيادا إيرانيا قد لقى حتفه وأصيب آخر على يد خفر السواحل السعودي خلال الواقعة.
وأكد نائب وزير الداخلية الإيراني، أنه حتى إذا كان قاربا الصيد قد دخلا المياه السعودية، فإن خفر السواحل ليس لديهم الحق في إطلاق النار عليهما، لافتا إلى أنه ليس هناك معلومات واضحة حتى الآن عن القارب الثاني.
وأضاف أن إيران تتابع الحادث من خلال قنوات دبلوماسية متنوعة؛ نظرا لأن طهران لم يعد لديها أية علاقات دبلوماسية مع الرياض منذ عام 2016.
يشار إلى أن هناك تناحر بين السعودية وإيران ويتنازعان على النفوذ في الشرق الأوسط. كما أن هناك مواجهات بشكل غير مباشر بينهما في نزاعات متعددة في العالم العربي- في سوريا أو اليمن على سبيل المثال. وازدادت حدة اللهجة بين كلا البلدين مؤخرا.
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