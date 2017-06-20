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ارتفاع معدل البطالة في فنلندا إلى أعلى مستوى له خلال عام

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مصراوي Masrawy

ارتفاع معدل البطالة في فنلندا إلى أعلى مستوى له خلال عام

11:47 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017

ارتفاع معدل البطالة في فنلندا إلى أعلى مستوى له خلال عام

هلسنكي - (د ب أ):
أعلن مكتب الإحصاء الفنلندي اليوم، الثلاثاء، استمرار ارتفاع معدل البطالة في فنلندا خلال الشهر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له خلال عام.

وبحسب بيانات المكتب وصل معدل البطالة بنهاية مايو الماضي إلى 10.7 % مقابل 10.2% خلال أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2016 عندما سجل 10.8%.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين خلال الشهر الماضي إلى 297 ألف عاطل مقابل 279 ألف عاطل خلال أبريل الماضي. وكان عدد العاطلين في مايو من العام الماضي 298 الف عاطل.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 33.6 % خلال الشهر الماضي مقابل27.4 % خلال الشهر السابق.

ووصلت نسبة التوظيف في فنلندا خلال الشهر الماضي 69.4 % مقابل 68.6 % خلال أبريل الماضي.

في الوقت نفسه استقر معدل البطالة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال مايو الماضي عند مستوى 8.8 % للشهر الثالث على التوالي.

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