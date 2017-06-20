ارتفاع معدل البطالة في فنلندا إلى أعلى مستوى له خلال عام
ارتفاع معدل البطالة في فنلندا إلى أعلى مستوى له خلال عام
11:47 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017
هلسنكي - (د ب أ):
أعلن مكتب الإحصاء الفنلندي اليوم، الثلاثاء، استمرار ارتفاع معدل البطالة في فنلندا خلال الشهر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له خلال عام.
وبحسب بيانات المكتب وصل معدل البطالة بنهاية مايو الماضي إلى 10.7 % مقابل 10.2% خلال أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2016 عندما سجل 10.8%.
في الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين خلال الشهر الماضي إلى 297 ألف عاطل مقابل 279 ألف عاطل خلال أبريل الماضي. وكان عدد العاطلين في مايو من العام الماضي 298 الف عاطل.
وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 33.6 % خلال الشهر الماضي مقابل27.4 % خلال الشهر السابق.
ووصلت نسبة التوظيف في فنلندا خلال الشهر الماضي 69.4 % مقابل 68.6 % خلال أبريل الماضي.
في الوقت نفسه استقر معدل البطالة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال مايو الماضي عند مستوى 8.8 % للشهر الثالث على التوالي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ارتفاع معدل البطالة في أمريكا الشهر الماضي
-
ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 3ر11 %
-
ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 7ر10%
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
مصرع فتاة وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط مصعد بعقار في رمسيسأخبار
-
كواليس إقرار العلاوة.. وعبدالعال: على الحكومة أن تحنو على المواطنأخبار
-
استقرار حالة غادة عبدالرازق الصحية بعد تعرضها للإغماءفنون
-
القوات الجوية تستهدف تجمعا لقيادات بيت المقدس في شمال سيناءأخبار
-
السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشاتأخبار
-
شهود عيان في سقوط موظف "ملاهي المهندسين": "حزام الأمان انفلت"أخبار