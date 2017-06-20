"التنمية المحلية" و"التنظيم والإدارة" يبحثان توفير قاعدة بيانات للعاملين بالمحافظات

كتبت- ندى الخولي:

التقى هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث توفير قواعد بيانات للعاملين بالوزارة وكافة محافظات الجمهورية.

كما بحثا خلال اللقاء، برنامج لإنشاء هيكل نمطي مطور لكل محافظة ومركز ومدينة وحي وقرية، وبرنامج مؤسسي لتطوير العمل بوزارة التنمية المحلية.

واتفق الشريف وجميل على، التنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي في عدد من المجالات ومنها عقد مؤتمر بكل إقليم لاستعراض قانون الخدمة المدنية للعاملين بالإدارة المحلية، وعمل مسابقات للمتميزين وبحضور وزير التنمية المحلية والمحافظين.

وأفاد بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، أنه من المقرر أن يتم إعداد برنامج وجدول لتلك اللقاءات والمؤتمرات التي سيتم عقدها عقب عيد الفطر تمهيدًا للبدء فيها.

وأفاد البيان أيضا، بأنه من المقرر أن يتم خلال تلك اللقاءات والمؤتمرات افتتاح واستعراض قواعد بيانات تفصيلية للعاملين بكل محافظة والتي أعدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يتم بحث كافة مشاكل العاملين بالمحليات خلال تلك اللقاءات.

حضر اللقاء، عدد من قيادات الوزارة من بينهم هشام الهلباوي، مساعد الوزير لتطوير الإدارة المحلية، ويحيى العطفي، مستشار الوزير للمعلومات والبنية التحتية، وعصام لالا مستشار الوزير للتحول الرقمي، واللواء علي عبد المولى، مستشار الوزير للشئون القانونية، كما حضر اللقاء عدد من قيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.