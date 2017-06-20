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الشريف يلتقي محافظي القاهرة والجيزة لبحث ملفات "الإدارة المحلية"

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مصراوي Masrawy

الشريف يلتقي محافظي القاهرة والجيزة لبحث ملفات "الإدارة المحلية"

11:52 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017

الشريف يلتقي محافظي القاهرة والجيزة

كتبت- ندى الخولي:
عقد هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع كل من عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وكمال الدالي، محافظ الجيزة، لبحث عدد من الملفات الخاصة بالإدارة المحلية التي ناقشتها لجنة الإصلاح الإداري في اجتماعها هذا الأسبوع.

كما تناول الاجتماع، بحث الإجراءات التي تعدها وزارة التنمية لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات، ووضع خطة للإصلاح الإداري في المحافظات والأحياء، بحسب بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية.

كما بحث الاجتماع التعديلات التشريعية المطلوبة خلال الفترة المقبلة وتطوير الخدمات الحكومية العامة بالإدارة المحلية وتحسين أدائها وذلك في عدد من القطاعات والمجالات التي تهم المواطنين.

حضر الاجتماع، عدد من قيادات الوزارة بينهم اللواء علي عبد المولى، مستشار الوزير للشئون القانونية، واللواء حمدي الجزار، مستشار الوزير للمتابعة والقائم بأعمال الأمين العام للوزارة، وهشام الهلباوي، مساعد الوزير لتطوير الإدارة المحلية.

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