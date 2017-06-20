إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بمركز البدرشين بسبب لهو الأطفال.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من نائبه لقطاع الجنوب اللواء مصطفى عناني بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية الشنباب.

وكشفت تحريات العقيد محمد حامد، مفتش مباحث البدرشين والعياط، وقوع المشاجرة بين 4 أشخاص من عائلة "أبو خليل" واثنين من عائلة "نور الدين"؛ بسبب لهو الأطفال.

وتعدى ميكانيكي يدعى "جمعة م."، 20 عاما، بالسب والشتم على زوجة عامل من عائلة "نور الدين" يدعى أبو بكر، وتدخل باقي الطرفين، وتعدى كل منهما على الآخر بالضرب، ما أسفر عنه إصابة 4 أشخاص.

وتمكن العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، من ضبط طرفي المشاجرة، وحُرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.