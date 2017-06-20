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منذ الحرب العالمية الثانية.. شاهد أول سيارة كهربائية لـ«نيسان»

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منذ الحرب العالمية الثانية.. شاهد أول سيارة كهربائية لـ«نيسان» منذ الحرب العالمية الثانية.. شاهد أول سيارة كهربائية لـ«نيسان»

التحرير

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أحيت شركة "نيسان" اليابانية ذكرى واحدة من أوائل الإصدارات الكهربائية التي تم إنتاجها في العالم.

وبحسب موقع "ذا درايف"، فإن الشركة اليابانية استغلت الإعلان عن الجيل الجديد من سيارتها الكهربائية الشهيرة "ليف"، لتؤكد أنها كانت واحدة من أولى الشركات التي صنعت سيارة كهربائية خالصة في القرن الماضي، في إشارة إلى "نيسان تاما" التي ظهرت عام 1947.

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ويرجع تاريخ تلك السيارة إلى الأزمة التي مرت باليابان خلال الحرب العالمية الثانية، والتي استهلكت مخزونات عملاقة من الوقود المحروق، الأمر الذي ألح على اليابانيين بابتكار سيارة تعمل بالكهرباء، حيث كان النوع الأكثر توافرًا من الوقود في آسيا حينها، وذلك لتسيير المركبات وتخصيص المحروقات للجهد الحربي.

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