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«هيونداي» تعلن خطتها الإنتاجية: «الدفع الرباعي» و«الكروس أوفر» أولًا

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«هيونداي» تعلن خطتها الإنتاجية: «الدفع الرباعي» و«الكروس أوفر» أولًا «هيونداي» تعلن خطتها الإنتاجية: «الدفع الرباعي» و«الكروس أوفر» أولًا

التحرير

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أعلنت شركة "هيونداي" الكورية، عزمها المضي قدمًا في أبحاث التطوير الخاصة بسياراتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" و"كروس أوفر"، وذلك على مدار السنوات القليلة المقبلة.

ووفقًا موقع "ذا كار كونيكشن"، فإن الشركة الكورية ستقوم بتكثيف إنتاجها من الطرز الرياضية متعددة الأغراض، والتي تعمل بأنظمة الدفع الرباعي خلال السنوات الخمس المقبلة.

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وأوضحت "هيونداي" أن بداية خطتها التطويرية، والتي ترتكز إلى تكثيف إنتاج الإصدارات الرياضية متعددة الأغراض، بدأت فعليًا بإصدار "كونا" منذ أيام قليلة، مشيرة إلى أنها ستكون فعليًا بالأسواق مع حلول 2018.

وكانت الشركة الكورية قد أصدرت مجموعة من السيارات الرياضية متعددة الأغراض مثل "سانتافي" و"توسان" و"كريتا"، وذلك في أعقاب ارتفاع الطلب على هذا الطراز على مستوى الأسواق العالمية.

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التحرير

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