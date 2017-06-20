«رقص بالنقاب» ومشهد «غير منطقي».. لقطات أثارت الجدل من «لأعلى سعر»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

يستمر تفاعل الجمهور مع بعض الأعمال الفنية المعروضة في شهر رمضان الجاري، ولعل أبرزها مسلسل "لأعلى سعر" الذي حاز على ردود فعل واسعة وأثار جدل الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إن عددا من المشاهدين تعاطف مع بعض الشخصيات في العمل، بالإضافة إلى ذمّ وغضب آخرين.

"لأعلى سعر" بطولة الفنانة نيللي كريم، وأحمد فهمي، وزينة، وسارة سلامة، وأحمد مجدي، والمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" في التقرير التالي أبرز المقاطع والمشاهد بالمسلسل التي أثارت الجدل واستفزت البعض على "السوشيال ميديا":

خيانة فهمي

منذ عرض مشهد خيانة الشخصية التي يجسدها أحمد فهمي بالمسلسل "الدكتور هشام" لزوجته "جميلة" التي تقوم بدورها نيللي كريم، مع صديقتها "ليلى" التي تجسدها زينة، وهو مثير للجدل، ويُعد العامل الأساسي الذي جذب المشاهدين لأحداث المسلسل.

رقص بالنقاب

أثار مشهد رقص نيللي مريم بالنقاب غضب البعض، حيث جسدت من خلال خسارة "جميلة" لقضية حضانتها لابنتها من "هشام"، بسبب تقديم زوجها وصديقتها أمام المحكمة فيديو راقصا لها ليتم استغلاله ضدها بطريقة سيئة، مما جعلها تدخل في حالة نفسية سيئة وأخذت ترقص "باليه" وهي مرتدية النقاب ودموعها تنهال عليه.

قلم نيللي كريم

أخذ بعض رواد موقع فيسبوك في تداول المشهد الذي صفعت من خلاله نيللي كريم "جميلة"، زوجها أحمد فهمي "هشام"، بشكل واسع حتى إن البعض أبرز فرحتهم به، ردا على خيانته لها واستفزاز مشاعرها.

مقابلة ليلى وجميلة

في مقابلة جمعت بين "جميلة" و"ليلى" عبر الهاتف المحمول، أخذت الأخيرة في استفزاز صديقتها قائلة: "إيه المشكلة لما أخدت منك جوزك؟"، وكأنها استفزت مشاعر المتابعين للمسلسل، وأخذ البعض في انتقاد زينة والشخصية التي جسدتها بالعمل.

شاهد أيضا مخرج «لأعلى سعر»: النهاية صادمة للجميع محمد علاء ينهي تصوير دوره في «لأعلى سعر» مصطفى درويش: انتظروا مفاجآت «لأعلى سعر» في الحلقات الأخيرة صورة مسربة تكشف خطة زينة للاستيلاء على مستشفى أحمد فهمي بـ«لأعلى سعر» 3 أسئلة تكشف إجابتها حلقة اليوم من مسلسل «لأعلى سعر» حمل سارة سلامة غير الشرعي يضعها في مأزق بـ«لأعلى سعر» يمثل النموذج الإبجابي الوحيد.. نبيل الحلفاوي رفض بيع مبادئه بـ«لأعلى سعر» هل تنجو نيللي كريم من خطة زينة الشيطانية بـ«لأعلى سعر»؟

سرقة الفلاشة

أكد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن أحد المشاهد بالمسلسل بعيد عن المنطق، حيث إنه يحتوي على ذهاب "جميلة" "نيللي كريم"، مع صديقتها المحامية التي تقوم بدورها "مي كساب" إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، ليعرضوا الفيديو الأصلي الذي قام بفبركته زوج الأولى "هشام"، والذي يثبت أن الفنانة "عزيزة راشد" خضعت لعملية تجميل في المستشفى الخاص به، وأرادا إثبات ذلك عن طريق "فلاشة".

وبعد أن تم منعهم من الدخول، لاحظ أحد الأطباء المترصدين لهم وجودهم بالمكان وأرسل شخصا لسرقة "الفلاشة" من حقيبة جميلة وإفساد خطتها، حتى تساءل البعض كيف عرف الطبيب وجود "الفلاشة" مع نيللي كريم؟، وأكدوا فقدان العمل للحبكة الدرامية التي تقنع المشاهد.

انتقام نيللي

انتظر المتابعون للمسلسل بشغف لحظة انتقام "جميلة" من زوجها "هشام" وصديقتها "ليلى"، حتى حانت اللحظة التي ينتظرها المشاهدون، وتم تدشين مقطع فيديو يوضح فرحة بعض الفتيات اللاتي يتابعن المسلسل بعد المشهد الذي أحرجت فيه نيللي كريم "فهمي" أمام زينة عندما قالت: "بابا بيسلم عليك ومستنيك تكرر الزيارة"، وتعالت الفتيات بالصراخ حتى غنوا أغنية "والله وعملوها الرجالة".

وبالمشهد الذي أذيع في الحلقة الـ"23" التي عُرضت، أمس الأحد، الذي رقص فيه "هشام" مع "جميلة" أمام "ليلى" وطلب منها الرجوع له مرة أخرى، أثار ضجة على "السوشيال ميديا" حتى إن البعض صدقه وكأنه مشهد حقيقي، وأخذوا يشجعون نيللي كريم على استكمال خطاها في الانتقام من زينة.



