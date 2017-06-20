أخبار عاجلة

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا -
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو) -
المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري -
عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية -
خبير باليونيسيف: السوريون لا يطلبون سلعا ولا أدوية بل كتبا مدرسية -
مرصد الإفتاء يستنكر مقتل وإصابة 110 بمخيم للنازحين فى نيجيريا -
فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز القطارات -
سحر نصر: قانون الاستثمار يقضي على البيروقراطية -
وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

توقيف أربعة من أفراد عائلة منفذ محاولة اعتداء باريس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

توقيف أربعة من أفراد عائلة منفذ محاولة اعتداء باريس

11:38 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017

توقيف أربعة من أفراد عائلة منفذ محاولة اعتداء باريس

من التدابير الامنية التي اتخذت الاثنين 18 حزيران/ي

(أ ف ب):

أوقفت الشرطة الفرنسية أربعة من أفراد عائلة الإسلامي المتطرف الذي قتل الاثنين لدى محاولة تنفيذ اعتداء في الشانزيليزيه واعتقلتهم رهن التحقيق، على ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

وأوضح المصدر أنه خلال عملية دهم لمنزل منفذ محاولة الاعتداء آدم الجزيري في بلدة بليسيس-باتيه على مسافة أقل من 30 كلم جنوب باريس، تم توقيف زوجته السابقة وشقيقه وزوجة شقيقه عصر الاثنين.

وأضاف المصدر أن والد المهاجم أيضا "اوقف رهن التحقيق في المساء عند حضوره إلى المنزل".

ولم يسبق أن أدين آدم الجزيري (31 عاما) المتحدر من عائلة سلفية، لكنه كان مدرجا على قوائم الذين يشكلون خطرا أمنيا منذ 2015 لانتمائه إلى التيار الإسلامي المتطرف.

وقال والده ردا على أسئلة وكالة فرانس برس فيما كان يعود إلى منزله أن آدم الجزيري "كان يحمل سلاحا مصرحا به، وكان يتدرب على الرماية".

وبالرغم من إدراجه على القوائم الأمنية، كان يملك ترخيصا لحمل السلاح، بحسب مصدر مطلع على الملف.

ووقعت محاولة الاعتداء التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها بعد ظهر الاثنين في جادة الشانزيليزيه السياحية في باريس، بعد حوالى شهرين على مقتل شرطي في 20 أبريل على الجادة ذاتها برصاص جهادي قتلته قوات الأمن.

وتشهد فرنسا منذ يناير 2015 موجة من الاعتداءات أوقعت 239 قتيلا واستهدفت بصورة خاصة قوات الأمن.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ماكرون والعاهل الأردني يؤكدان رؤيتهما المشتركة حول الإرهاب وسوريا

    ماكرون والعاهل الأردني يؤكدان رؤيتهما المشتركة حول الإرهاب وسوريا

    أخبار
  • ملك الأردن يؤكد تمسكه بالشراكة الاستراتيجية مع فرنسا

    ملك الأردن يؤكد تمسكه بالشراكة الاستراتيجية مع فرنسا

    أخبار
  • ماكرون يؤكد تطابق الرؤى بين فرنسا والأردن بشأن التحديات في الشرق الأوسط

    ماكرون يؤكد تطابق الرؤى بين فرنسا والأردن بشأن التحديات في الشرق الأوسط

    أخبار
  • ماكرون يضمن غالبية برلمانية قوية ويركز على بدء الإصلاحات

    ماكرون يضمن غالبية برلمانية قوية ويركز على بدء الإصلاحات

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • فرحة قتلتها لعبة.. سر

    فرحة قتلتها لعبة.. سر "اللفة الخامسة" في سقوط شاب بـ "ملاهي المهندسين"أخبار

  • النواب يوافق على علاوة غلاء استثنائية.. و

    النواب يوافق على علاوة غلاء استثنائية.. و"عبدالعال" للحكومة: تصرف فوراأخبار

  • السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات

    يوجه برفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشاتأخبار

  • صورة- التوأم بقميص الأهلي بعد سنوات من الرحيل عن القلعة الحمراء

    صورة- التوأم بقميص الأهلي بعد سنوات من الرحيل عن القلعة الحمراءرياضة

  • إدارة المصري تكشف لمصراوي موقفها مما فعله التوأم

    إدارة المصري تكشف لمصراوي موقفها مما فعله التوأمرياضة

  • مشاجرة بالخرطوش والزجاجات الفارغة في حدائق الأهرام

    مشاجرة بالخرطوش والزجاجات الفارغة في حدائق الأهرامأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

مارجريت عازر: جولة السيسي الإفريقية ترجمة حقيقية للسياسة الخارجية المصرية

مارجريت عازر: جولة السيسي الإفريقية ترجمة حقيقية للسياسة الخارجية المصرية