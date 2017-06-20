توقيف أربعة من أفراد عائلة منفذ محاولة اعتداء باريس

(أ ف ب):

أوقفت الشرطة الفرنسية أربعة من أفراد عائلة الإسلامي المتطرف الذي قتل الاثنين لدى محاولة تنفيذ اعتداء في الشانزيليزيه واعتقلتهم رهن التحقيق، على ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

وأوضح المصدر أنه خلال عملية دهم لمنزل منفذ محاولة الاعتداء آدم الجزيري في بلدة بليسيس-باتيه على مسافة أقل من 30 كلم جنوب باريس، تم توقيف زوجته السابقة وشقيقه وزوجة شقيقه عصر الاثنين.

وأضاف المصدر أن والد المهاجم أيضا "اوقف رهن التحقيق في المساء عند حضوره إلى المنزل".

ولم يسبق أن أدين آدم الجزيري (31 عاما) المتحدر من عائلة سلفية، لكنه كان مدرجا على قوائم الذين يشكلون خطرا أمنيا منذ 2015 لانتمائه إلى التيار الإسلامي المتطرف.

وقال والده ردا على أسئلة وكالة فرانس برس فيما كان يعود إلى منزله أن آدم الجزيري "كان يحمل سلاحا مصرحا به، وكان يتدرب على الرماية".

وبالرغم من إدراجه على القوائم الأمنية، كان يملك ترخيصا لحمل السلاح، بحسب مصدر مطلع على الملف.

ووقعت محاولة الاعتداء التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها بعد ظهر الاثنين في جادة الشانزيليزيه السياحية في باريس، بعد حوالى شهرين على مقتل شرطي في 20 أبريل على الجادة ذاتها برصاص جهادي قتلته قوات الأمن.

وتشهد فرنسا منذ يناير 2015 موجة من الاعتداءات أوقعت 239 قتيلا واستهدفت بصورة خاصة قوات الأمن.