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الأمن اللبناني يوقف سوريا للاشتباه بارتباطه بتنظيمات إرهابية

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مصراوي Masrawy

الأمن اللبناني يوقف سوريا للاشتباه بارتباطه بتنظيمات إرهابية

11:36 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017

الأمن اللبناني يوقف سوريا للاشتباه بارتباطه بتنظيمات إرهابية

الأمن اللبناني

بيروت - (د ب أ) :
أوقفت دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة، شخصاً من التابعية السورية للإشتباه بارتباطه بتنظيمات إرهابية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام "اللبنانية الرسمية اليوم الثلاثاء أن الموقوف "اعترف بأنه كان أمير كتيبة أحفاد الحمزة في جبهة أحرار الشام، وهو لا يزال على تواصل مع أفراد تابعين لذلك التنظيم في إدلب، ويستعد للعودة الى سورية للالتحاق بصفوفه".

وأضافت الوكالة أن الموقوف هو "من مواليد العام 1976، دخل الاراضي اللبنانية بتاريخ 2015/8/20، بطريقة غير شرعية، عبر بلدة شبعا الحدودية، جنوب لبنان، وأقام في بلدة مجدل عنجر بقضاء زحلة، شرق لبنان.

وأشارت الوكالة إلى أنه "بمراجعة النيابة العامة العسكرية، تم توقيف المتهم بجرمي الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ودخول البلاد خلسة، ولا يزال التحقيق الموسع جارٍ مع الموقوف.

وتقول الأجهزة الأمنية اللبنانية إن لديها العديد من الموقوفين الذين يدلون باعترافات عن أشخاص لديهم ارتباطات بتنظيمات إرهابية، ويسعون لتنفيذ عمليات أمنية خطرة في لبنان، بالتنسيق مع داعش سوريا.

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