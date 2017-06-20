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المحكمة الدستورية الألمانية ترفض التصويت على قانون لزواج المثليين

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مصراوي Masrawy

المحكمة الدستورية الألمانية ترفض التصويت على قانون لزواج المثليين

11:34 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017

المحكمة الدستورية الألمانية ترفض التصويت على قانون لزواج المثليين

كارلسروه -(د ب أ):
أخفق حزب الخضر الألماني المعارض في الحصول على حكم من المحكمة الدستورية العليا يلزم البرلمان الألماني "بوندستاج" بالتصويت على مشروع قانون يجيز زواج مثليي الجنس.

ورفض قضاة المحكمة في كارلسروه اليوم الثلاثاء الطلبات العاجلة التي تقدم بها الحزب.

تجدر الإشارة إلى أن زواج المثليين من القضايا الخلافية داخل الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وكان الخضر وحزب "اليسار" ومجلس الولايات الألماني "بوندسرات" طرحوا مشروع قانون لزواج المثليين. وأرجأت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" بصورة متكررة مناقشة مسودة القانون.

وسعى حزب الخضر للحصول على حكم من الدستورية العليا يجبر لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان على مناقشة مشروع القانون قبل انتهاء الفترة التشريعية الحالية.

ولم تر المحكمة داع لهذا الإجراء، موضحة في حيثيات قرارها أنه "لا يوجد إلزام بالبت في كافة مشاريع القوانين المطروحة في البرلمان خلال نفس الفترة التشريعية".

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