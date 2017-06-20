"تموين المنوفية": إلغاء إجازات المفتشين على الأسواق خلال عيد الفطر

المنوفية مروة فاضل:

أعلن المهندس عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، وضع خطة استعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال الرقابة على الأسواق والمطاحن والسلع التموينية والتجارة الداخلية، بتشكيل غرفة عمليات من الإدارة التموينية.

وأكد "الجمال" في تصريحات صحفية، أن خطة العمل تشمل حملات تموينية بالاشتراك مع الطب البيطري وشرطة مباحث التموين، للمرور على محلات الجزارة للتأكد من أن اللحوم المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة بالمجازر الحكومية، بجانب تفقد الثلاجات والشوادر والجزارين لتلافى صور الغش بمختلف أنواعها، وتكثيف المرور على المحلات العامة والأسواق للتأكد من عرض سلع معلومة المصدر وصالحه للاستهلاك الآدمي.

وأشار "الجمال" إلى تشديد الرقابة على المخابز لإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات على أن يكون العمل أول أيام العيد بطاقة ٥٠٪ مع دوام الاتصال برؤساء المكاتب الفرعية، لإزالة أي معوقات للعمل، ووقف الإجازات لمفتشي التموين خلال أيام العيد، وتكثيف تواجدهم في الشوارع لمتابعة المخابز من خلال المرور من قبل اللجان المختصة.

وأضاف "الجمال" أنهم سيكثفون الحملات التموينية بالأسواق، للتأكد من مدى مطابقة السلع المعروضة للقرارات والقوانين التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد بمصدر السلع والإعلان عن الأسعار للمستهلك وتكثيف تواجد مفتشى الرقابة التموينية في المطاحن والمستودعات لسحب عينات من الدقيق وإرسالها إلى معامل الوزارة، وتحرير المحاضر اللازمة للعينات المخالفة والتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات ونسبة الاستخراج.