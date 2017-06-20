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ضبط المتهمين بإشعال النيران في منزل أسرة متهمة بقتل جزار بـ"أوسيم"

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مصراوي Masrawy

ضبط المتهمين بإشعال النيران في منزل أسرة متهمة بقتل جزار بـ"أوسيم"

11:20 ص الثلاثاء 20 يونيو 2017

كتب - محمد شعبان:
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في ضبط متهمين اثنين تورطا مع آخرين في واقعة إضرام النيران في مخلفات أعلى عقار ملك عائلة المتهمين بقتل جزار بمركز أوسيم.

البداية كانت مع تلقي اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة، ووجود متوفٍ، ومصابين بمنطقة الكوم الأحمر.

وكشفت تحريات العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن المشاجرة وقعت بين جزار يدعى، كريم ندا، من عائلة "ندا"، سبق اتهامه في 13 قضية، مصابا بجروح قطعية بالرأس والساعدين واليدين والصدر، و(طرف ثان) "ياسر ف."، 27 عاما، نجار، مصابا بجرح قطعي باليد اليمنى وآخر بالساعد الأيسر، وإسلام أ."، 23 عاما، نجار، مصابا بكدمات بالذراعين؛ بسبب وجود خصومة ثأرية بين العائلتين منذ عام، وتورط الجزار في قضية (قتل عمد واستعراض قوة)

وأسفرت المشاجرة عن مقتل الجزار متأثرا بإصابته عقب نقله إلى مستشفى قصر العيني، وقام 4 من أسرته بحرق بعض المخلفات أعلى سطح عقار ملك عائلة المتهمين، مما أسفر عن احتراق شقة.

وتمكن المقدم محمد أبو القاسم، رئيس مباحث أوسيم، من ضبط المتهمين بقتل الجزار وأداة الجريمة، واثنين من المتهمين بحرق الشقة، قبل الإيقاع بالمتهمين الهاربين بأحد الأكمنة وهما: "أحمد ع."، 28 عاما، تاجر، و"عمر م."، 30 عاما، سباك.

حُرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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