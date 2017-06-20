وزيرة الدفاع الفرنسية تستقيل من منصبها

باريس- أ ش أ:

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار اليوم الثلاثاء استقالتها من الحكومة على خلفية التحقيق الجاري في وظائف وهمية بحزب "مودم" الوسطي.

وقالت الوزيرة الفرنسية -في بيان اليوم- إن رئيس الجمهورية يعمل على استعادة الثقة في العمل العام وعلى إصلاح فرنسا و دفع اوروبا الى الامام، مضيفة ان هذه المساعي يجب تتجاوز اي اعتبارات شخصية و انها لهذا طلبت من الرئيس ماكرون و بالاتفاق مع رئيس الوزراء ادوار فيليب بألا تكون جزءا من الحكومة.

يشار إلى أن اسم وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار ورد في التحقيقات حول المساعدين البرلمانيين بحزب مودم (الحركة الديمقراطية).

ويأتي قرار وزيرة الجيوش عشية إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بعد الجولة الأخيرة للانتخابات التشريعية.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعاد تكليف إدوار فيليب بتشكيل الحكومة الجديدة غداة الانتخابات التشريعية التي حصل فيها الحزب الرئاسي على الأغلبية البرلمانية.